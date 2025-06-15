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В Індії адвокатка прикидалася суддею – справою зайнялася поліція

15:51, 15 червня 2025
Жінку викрили, і тепер за справу взялася поліція.
В Індії адвокатка прикидалася суддею – справою зайнялася поліція
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В місті Людіана (Індія) аби потрапити на зустріч із суддею адвокатка Далджіт Каур спробувала видати себе за суддю. Поліція порушила кримінальне провадження і зʼясовує мотиви вчинку. Про такий інцидент повідомляє видання Hindustan Times.

За даними поліції, жінка увійшла до судового комплексу та через апарат суду повідомлення про те, що вона нібито також є суддею. 

Але перевірка з’ясувала, що Каур є адвокаткою, однак не має жодної офіційної посади в судовій системі. «Вона не є держслужбовцем або суддею», — наголосив слідчий.

Суд сприйняв ситуацію серйозно і доручив поліції розпочати розслідування. Наразі порушено справу за статтею 204 Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) — за видавання себе за державного службовця. Поліція вже готується до арешту та планує допитати адвокатку, щоб встановити мотиви її дій.

Цей випадок — не поодинокий. У травні поліція затримала чоловіка, який видавав себе за головного констебля, а наприкінці квітня — водія приватної фірми, який видавав себе за офіцера DSP, публічно демонструючи уніформу, аксесуари та навіть взуття поліцейського у соцмережах.

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Індія

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