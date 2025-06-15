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Середня зарплата в Україні зросла, але не для всіх: у деяких галузях зростання не покриває навіть інфляцію

13:59, 15 червня 2025
Зростання зарплат у низці галузей не покриває навіть інфляцію.
Середня зарплата в Україні зросла, але не для всіх: у деяких галузях зростання не покриває навіть інфляцію
Джерело фото: Shutterstock
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У першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні склала 23 460 грн, що на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З урахуванням інфляції на рівні 13,6% зростання середньої зарплати перевищило індекс цін на 10,5 в.п.

Найшвидше доходи зростали у таких галузях:

  • авіаційний транспорт — +51,5%,
  • сільське господарство — +46,9%,
  • будівництво — +35,3%.

У доларовому еквіваленті українці у І кварталі 2025 року в середньому отримували $562 — це на $48 більше, ніж перед повномасштабною війною.

Але не всі у виграші

У 13 із 25 секторів економіки зарплати нижчі за середні по Україні. Лише три галузі — ІТ (65 579 грн), авіатранспорт (52 561 грн) і фінансово-страхова сфера (50 289 грн) — суттєво «підтягнули» загальний показник.

«Зарплати працівників водного транспорту порівняно з І кварталом 2024 року взагалі зменшились на 6,1%.

Працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури отримували у середньому 12 448 гривень, задіяні у сфері у сфері творчості та мистецтва – 13 014 гривень. Зростання зарплат у цих найбільш малооплачуваних сферах є вдвічі меншим порівняно з середнім по економіці – 12,5% та 12,9% відповідно.

Ненабагато більше отримували освітяни – 14 307 гривні, їх доходи зросли порівняно з І кварталом 2024 року на 13,1%.

Збільшення середніх зарплат медичних працівників, які отримували у січні-березні в середньому 17 222 грн. було ще меншим – лише на 11,6%», - вказує Гетманцев.

Зростання зарплат у цих галузях не покриває навіть інфляцію, що б’є по найменш захищених категоріях населення. Продукти харчування подорожчали на 15,5%, а комунальні послуги — на 19,5%.

Середня зарплата у будівельній галузі навіть після зростання на 35,3% склала 19 699 грн. (еквівалент 472 долари). Підвищення рівня оплати праці у сільському господарстві на 46,9% дозволило досягти показника 21 295 грн. (510 доларів). Середні зарплати у промисловості завдяки збільшенню на 28,1% – склали 26 183 грн. (627 доларів).

Водночас у ЄС, ці професії — одні з найбільш затребуваних, підкреслює політик.

Голова комітету закликав до збільшення мінімальної зарплати, яка не повинна знецінюватися через інфляцію, та створення високооплачуваних робочих місць через інвестиції й покращення бізнес-клімату.

За його словами, стратегія зайнятості має містити конкретні заходи, які дозволять українцям поступово наблизити свої доходи до рівня сусідів по ЄС.

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гроші зарплата Данило Гетманцев

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