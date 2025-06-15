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Средняя зарплата в Украине выросла, но не для всех: в некоторых отраслях рост не покрывает даже инфляцию

13:59, 15 июня 2025
Рост зарплат в ряде отраслей не покрывает даже инфляцию.
Средняя зарплата в Украине выросла, но не для всех: в некоторых отраслях рост не покрывает даже инфляцию
Источник фото: Shutterstock
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В первом квартале 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 23 460 грн, что на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

С учетом инфляции на уровне 13,6% рост средней зарплаты превысил индекс цен на 10,5 п.п.

Больше всего доходы выросли в следующих отраслях:

  • авиационный транспорт — +51,5%,
    • сельское хозяйство — +46,9%,
    • строительство — +35,3%.

В долларовом эквиваленте украинцы в I квартале 2025 года в среднем получали $562 — на $48 больше, чем до полномасштабной войны.

Но выиграли не все
В 13 из 25 секторов экономики зарплаты ниже среднеукраинского уровня. Только три сферы — IT (65 579 грн), авиаперевозки (52 561 грн) и финансово-страховая деятельность (50 289 грн) — значительно «подтянули» общий показатель.

«Зарплаты работников водного транспорта по сравнению с I кварталом 2024 года вообще снизились на 6,1%.

Работники библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры в среднем получали 12 448 грн, занятые в сфере творчества и искусства — 13 014 грн. Рост зарплат в этих наименее оплачиваемых сферах оказался вдвое ниже среднего по экономике — 12,5% и 12,9% соответственно.

Ненамного больше получали педагоги — 14 307 грн, их доходы выросли на 13,1%.
Средние зарплаты медиков, которые в январе–марте получали в среднем 17 222 грн, увеличились всего на 11,6%», — отметил Гетманцев.

Рост зарплат в этих отраслях не компенсирует даже уровень инфляции, что особенно бьет по наименее защищенным категориям населения. Продукты подорожали на 15,5%, коммунальные услуги — на 19,5%.

Средняя зарплата в строительстве, даже после роста на 35,3%, составила 19 699 грн (эквивалент $472). Повышение оплаты труда в сельском хозяйстве на 46,9% позволило достичь уровня 21 295 грн ($510). Средняя зарплата в промышленности выросла на 28,1% и составила 26 183 грн ($627).

При этом в ЕС эти профессии являются одними из самых востребованных, подчеркивает политик.

Глава комитета призвал повысить минимальную зарплату, которая не должна обесцениваться из-за инфляции, а также создавать высокооплачиваемые и высокотехнологичные рабочие места путем привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата.

По его словам, стратегия занятости должна содержать конкретные шаги, позволяющие украинцам в среднесрочной перспективе приблизить уровень доходов к уровню соседей по ЕС

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деньги зарплата Даниил Гетманцев

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