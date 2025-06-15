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В Центре оценки повседневного функционирования изменили номер горячей линии

13:42, 15 июня 2025
Ответы по жалобам на решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования предоставляют по новому номеру.
В Центре оценки повседневного функционирования изменили номер горячей линии
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Центр оценки функционального состояния человека запустил новую горячую линию для обращений граждан.

Теперь рассмотрение жалоб на решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования осуществляется по номеру 056 729 47 77.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

График работы горячей линии: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

По этому номеру можно:

• проверить, зарегистрировано ли дело в Центре;
• узнать, на каком этапе находится его рассмотрение;
• получить инструкцию по обжалованию решения экспертной команды;
• выяснить, как подать жалобу или ходатайство;
• установить контакт с Центром для дальнейшей переписки.

В Центре подчеркивают: на данный момент нагрузка на учреждение увеличилась, поскольку также обрабатываются дела, переданные на повторное рассмотрение из-за выявленных нарушений в предыдущей системе.

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Минздрав Киевская область

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