Практика судов
  1. В мире

Иран заявил о готовности отказаться от ядерного оружия, — глава МИД страны

11:34, 15 июня 2025
В МИД отметили, что предыдущие предложения Вашингтона были не полностью неприемлемы.
Иран заявил о готовности отказаться от ядерного оружия, — глава МИД страны
Источник фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

МИД Ирана заявил о готовности заключить соглашение, которое гарантирует отсутствие ядерного оружия в стране.

В частности, на брифинге, который цитирует Aljazeera, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил позицию страны по ядерному оружию, заявив, что «наша твердая убежденность — не обладать ядерным оружием».

«Однако те, кто хочет лишить Иран нашего права на ядерную программу в мирных целях, не имеют на это права», — добавил он.

Арагчи отметил, что на отмененном шестом раунде переговоров с США, который был запланирован на сегодня, Иран был «готов предоставить американцам необходимые заверения».

«[На] предыдущем раунде переговоров американцы представили ряд предложений, которые были для нас не полностью приемлемыми. Мы выразили наш ответ и наши взгляды, и должны были представить встречное предложение. Наше предложение могло бы открыть двери для всеобъемлющего соглашения с американцами», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Иран ядерное оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный админсуд запретил ТЦК совершать действия по мобилизации студента, применив меры обеспечения иска со ссылкой на позицию Верховного Суда

Комиссия ТЦК отказала в предоставлении отсрочки соискателю образования – апелляционный админсуд применил меры обеспечения иска, запретив призывать его до рассмотрения исковых требований по существу, и при этом сослался на позицию ВС относительно необратимости мобилизации.

Государственная судебная администрация строит новые суды – известно, какие суды получат новые помещения

В 2025-2026 годах повезет судам в западных и центральных областях Украины.

Пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров ограничат сроками

Сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения будут храниться в Реестре коррупционеров один год.

Военнослужащих-контрактников, которые после перевода откажутся от контракта, будут считать мобилизованными по призыву – законопроект

Аналогично, военнослужащие, проходящие кадровую военную службу, направленные из одного воинского формирования в другое, в случае отказа заключить контракт в новом воинском формировании, будут считаться мобилизованными.

Обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений предлагается запретить зачислять в ряды ВСУ

Предлагается установить запрет на комплектование ВСУ и других воинских формирований обвиняемыми в совершении тяжкого коррупционного преступления, если дело слушается в суде.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси