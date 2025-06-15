Иран заявил о готовности отказаться от ядерного оружия, — глава МИД страны

В МИД отметили, что предыдущие предложения Вашингтона были не полностью неприемлемы.

Источник фото: AFP

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МИД Ирана заявил о готовности заключить соглашение, которое гарантирует отсутствие ядерного оружия в стране.

В частности, на брифинге, который цитирует Aljazeera, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил позицию страны по ядерному оружию, заявив, что «наша твердая убежденность — не обладать ядерным оружием».

«Однако те, кто хочет лишить Иран нашего права на ядерную программу в мирных целях, не имеют на это права», — добавил он.

Арагчи отметил, что на отмененном шестом раунде переговоров с США, который был запланирован на сегодня, Иран был «готов предоставить американцам необходимые заверения».

«[На] предыдущем раунде переговоров американцы представили ряд предложений, которые были для нас не полностью приемлемыми. Мы выразили наш ответ и наши взгляды, и должны были представить встречное предложение. Наше предложение могло бы открыть двери для всеобъемлющего соглашения с американцами», — сказал он.

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