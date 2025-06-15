Недоступные укрытия — штрафы и тюрьма: в Украине ужесточили наказание за блокировку доступа к защитным сооружениям

В Украине ужесточена ответственность за нарушение правил содержания укрытий и недопуск людей в них.

Источник фото: ukr.radio

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Собственники и балансодержатели помещений, в которых размещаются укрытия или убежища, теперь будут нести более строгую ответственность за нарушение требований по их содержанию и обеспечению доступа к защитным сооружениям. Об этом напомнили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Согласно закону № 4200-IX от 9 января 2025 года, нарушители будут привлекаться как к административной, так и к уголовной ответственности — в частности за несоблюдение норм пожарной и техногенной безопасности.

Какие штрафы предусмотрены:

• За ограничение доступа граждан к укрытиям — штраф от 1700 до 3400 грн (ст. 175(3) КУоАП);

• За нарушение эксплуатационных требований, приведших к неготовности укрытия — 2250–5100 грн;

• В случае повторного нарушения в течение года — штраф от 5100 до 8500 грн.

Уголовная ответственность:

Если из-за нарушения правил содержания укрытия или недопуска людей в него во время воздушной тревоги кто-то погибнет или получит телесные повреждения средней или тяжёлой степени — виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы (ст. 270(2) УК Украины).

В Департаменте подчёркивают: в случае угрозы ракетной атаки или удара дронами необходимо строго соблюдать правила безопасности и немедленно звонить по номеру 102 в случае отсутствия доступа или других препятствий для использования объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Как действовать в случае нарушений:

• По возможности сделайте фото или видео закрытого укрытия;

• Отправьте зафиксированное нарушение в полицию или в Департамент муниципальной безопасности по адресу: [email protected] — это поможет привлечь виновных к ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.