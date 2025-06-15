Недоступні укриття — штрафи та за ґрати: в Україні посилили покарання за блокування доступу до захисних споруд

Власники та балансоутримувачі приміщень, у яких розташовані укриття чи сховища, відтепер нестимуть жорсткішу відповідальність за порушення вимог щодо їх утримання та забезпечення доступу до захисних споруд. Про це нагадали у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.
Згідно з законом № 4200-IX від 9 січня 2025 року, порушники притягуватимуться як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності — зокрема за недотримання норм пожежної та техногенної безпеки.
Які штрафи передбачені:
Кримінальна відповідальність:
Якщо через порушення правил утримання укриття або недопуск людей до нього під час повітряної тривоги хтось загине чи отримає тілесні ушкодження середньої або тяжкої тяжкості — винному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі (ст. 270(2) КК України).
У Департаменті наголошують: у разі загрози ракетної атаки або удару дронів необхідно суворо дотримуватися правил безпеки та негайно звертатися за номером 102, у разі відсутності доступу чи інших перешкод щодо використання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.
Як діяти у разі порушень:
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