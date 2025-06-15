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Недоступні укриття — штрафи та за ґрати: в Україні посилили покарання за блокування доступу до захисних споруд

11:16, 15 червня 2025
В Україні посилили відповідальність за порушення правил утримання укриттів і недопуск людей до них
Недоступні укриття — штрафи та за ґрати: в Україні посилили покарання за блокування доступу до захисних споруд
Джерело фото: ukr.radio
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Власники та балансоутримувачі приміщень, у яких розташовані укриття чи сховища, відтепер нестимуть жорсткішу відповідальність за порушення вимог щодо їх утримання та забезпечення доступу до захисних споруд. Про це нагадали у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Згідно з законом № 4200-IX від 9 січня 2025 року, порушники притягуватимуться як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності — зокрема за недотримання норм пожежної та техногенної безпеки.

Які штрафи передбачені:

  • За обмеження доступу громадян до укриттів — штраф від 1700 до 3400 грн (ст. 175(3) КУпАП);
  • За порушення експлуатаційних вимог, що призвели до неготовності укриття — 2250–5100 грн;
  • У разі повторного порушення протягом року — штраф від 5100 до 8500 грн.

Кримінальна відповідальність:

Якщо через порушення правил утримання укриття або недопуск людей до нього під час повітряної тривоги хтось загине чи отримає тілесні ушкодження середньої або тяжкої тяжкості — винному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі (ст. 270(2) КК України).

У Департаменті наголошують: у разі загрози ракетної атаки або удару дронів необхідно суворо дотримуватися правил безпеки та негайно звертатися за номером 102, у разі відсутності доступу чи інших перешкод щодо використання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Як діяти у разі порушень:

  • За можливості зробіть фото або відео закритого укриття;
  • Надішліть зафіксоване порушення до поліції або до Департаменту муніципальної безпеки за адресою [email protected] — це допоможе притягнути винних до відповідальності.

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