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Конфлікт між Ізраїлем та Іраном загорожує війною — Туск просять Європу та США втрутитися

10:57, 15 червня 2025
На думку Туска, протистояння між Ізраїлем та Іраном переростає у справжню війну в регіоні, яка може дестабілізувати весь світ.
Конфлікт між Ізраїлем та Іраном загорожує війною — Туск просять Європу та США втрутитися
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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про загрозу глобальної дестабілізації через загострення між Ізраїлем та Іраном і закликав Європу та США негайно втрутитися, аби зупинити подальшу ескалацію конфлікту.

Він зазначив, що протистояння між Ізраїлем та Іраном набуває масштабів війни на Близькому Сході, що становить серйозну загрозу для стабільності в усьому світі.

«З часів Другої світової війни ми ще ніколи не були так близькі до глобального конфлікту», — застеріг глава польського уряду у соцмережі X.

На його думку, західні партнери мають діяти спільно, щоб зупинити ескалацію: «Європа та США повинні об’єднати свої зусилля. Ще не пізно!» — наголосив Туск.

Як ми писали, Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ракетними ударами – в Ізраїлі шукають зниклих безвісти.

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Польща Іран Ізраїль

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