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Конфликт между Израилем и Ираном угрожает войной — Туск призывает Европу и США вмешаться

10:57, 15 июня 2025
По мнению Туска, противостояние между Израилем и Ираном перерастает в реальную войну в регионе, которая может дестабилизировать весь мир.
Конфликт между Израилем и Ираном угрожает войной — Туск призывает Европу и США вмешаться
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Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил об угрозе глобальной дестабилизации из-за обострения между Израилем и Ираном и призвал Европу и США немедленно вмешаться, чтобы остановить дальнейшую эскалацию конфликта.

Он отметил, что противостояние между Израилем и Ираном приобретает масштабы войны на Ближнем Востоке, что представляет серьезную угрозу для стабильности во всем мире.

«С времен Второй мировой войны мы еще никогда не были так близки к глобальному конфликту», — предостерег глава польского правительства в соцсети X.

По его мнению, западные партнеры должны действовать сообща, чтобы остановить эскалацию: «Европа и США должны объединить усилия. Еще не поздно!» — подчеркнул Туск.

Как сообщалось ранее, Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами — в Израиле ведутся поиски пропавших без вести.

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Польша Иран Израиль

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