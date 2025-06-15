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Гражданские лица, получившие статус лица с инвалидностью вследствие войны, имеют право на пенсию – как оформить

12:29, 15 июня 2025
Как гражданским получить пенсию по инвалидности вследствие войны.
Гражданские лица, получившие статус лица с инвалидностью вследствие войны, имеют право на пенсию – как оформить
Источник фото: ampack/Depositphotos
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Граждане, получившие инвалидность вследствие войны, имеют право на оформление пенсии. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи и разъяснили порядок подачи документов и размер выплат в 2025 году.

Куда обращаться:
Оформить пенсию можно через Пенсионный фонд Украины:
• офлайн — в сервисном центре;
• онлайн — через веб-портал электронных услуг.

Необходимые документы:
• заявление;
• паспорт или свидетельство о рождении (для детей);
• карточка налогоплательщика;
• трудовая книжка или другие документы о стаже и заработной плате;
• удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;
• фотография (для изготовления пенсионного удостоверения).

Когда назначается пенсия:
• С дня установления инвалидности — если обращение подано в течение 3 месяцев.
• С дня обращения — если подано позже.

Размер пенсии в 2025 году:
• I группа — 16 847 грн
• II группа — 13 822 грн
• III группа — 9 478 грн

В случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут обращаться в центры предоставления бесплатной правовой помощи.

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