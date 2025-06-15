Гражданские лица, получившие статус лица с инвалидностью вследствие войны, имеют право на пенсию – как оформить

Граждане, получившие инвалидность вследствие войны, имеют право на оформление пенсии. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи и разъяснили порядок подачи документов и размер выплат в 2025 году.
Куда обращаться:
Оформить пенсию можно через Пенсионный фонд Украины:
• офлайн — в сервисном центре;
• онлайн — через веб-портал электронных услуг.
Необходимые документы:
• заявление;
• паспорт или свидетельство о рождении (для детей);
• карточка налогоплательщика;
• трудовая книжка или другие документы о стаже и заработной плате;
• удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;
• фотография (для изготовления пенсионного удостоверения).
Когда назначается пенсия:
• С дня установления инвалидности — если обращение подано в течение 3 месяцев.
• С дня обращения — если подано позже.
Размер пенсии в 2025 году:
• I группа — 16 847 грн
• II группа — 13 822 грн
• III группа — 9 478 грн
В случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут обращаться в центры предоставления бесплатной правовой помощи.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.