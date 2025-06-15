Цивільні, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни, мають право на пенсію – як оформити

Громадяни, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на оформлення пенсії. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги та роз’яснили порядок подання документів і розмір виплат у 2025 році.
Куди звертатися:
Оформити пенсію можна через Пенсійний фонд України:
Необхідні документи:
Коли призначають пенсію:
Розмір пенсії у 2025 році:
У випадку виникнення додаткових питань громадяни можуть звертатися до центрів надання безоплатної правової допомоги.
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