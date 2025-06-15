Цивільні, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни, мають право на пенсію – як оформити

Як цивільним отримати пенсію по інвалідності внаслідок війни.

Джерело фото: ampack/Depositphotos

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Громадяни, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на оформлення пенсії. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги та роз’яснили порядок подання документів і розмір виплат у 2025 році.

Куди звертатися:

Оформити пенсію можна через Пенсійний фонд України:

офлайн — у сервісному центрі;

— у сервісному центрі; онлайн — через вебпортал електронних послуг.

Необхідні документи:

заява;

паспорт або свідоцтво про народження (для дітей);

картка платника податків;

трудова книжка або інші документи про стаж та зарплату;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

фотографія (для виготовлення пенсійного посвідчення).

Коли призначають пенсію:

З дня встановлення інвалідності — якщо звернення подано протягом 3 місяців.

З дня звернення — якщо подано пізніше.

Розмір пенсії у 2025 році:

І група — 16 847 грн

— 16 847 грн ІІ група — 13 822 грн

— 13 822 грн ІІІ група — 9 478 грн

У випадку виникнення додаткових питань громадяни можуть звертатися до центрів надання безоплатної правової допомоги.

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