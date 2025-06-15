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Цивільні, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни, мають право на пенсію – як оформити

12:29, 15 червня 2025
Як цивільним отримати пенсію по інвалідності внаслідок війни.
Цивільні, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни, мають право на пенсію – як оформити
Джерело фото: ampack/Depositphotos
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Громадяни, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на оформлення пенсії. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги та роз’яснили порядок подання документів і розмір виплат у 2025 році.

 Куди звертатися:
Оформити пенсію можна через Пенсійний фонд України:

  • офлайн — у сервісному центрі;
  • онлайн — через вебпортал електронних послуг.

 Необхідні документи:

  • заява;
  • паспорт або свідоцтво про народження (для дітей);
  • картка платника податків;
  • трудова книжка або інші документи про стаж та зарплату;
  • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • фотографія (для виготовлення пенсійного посвідчення).

 Коли призначають пенсію:

  • З дня встановлення інвалідності — якщо звернення подано протягом 3 місяців.
  • З дня звернення — якщо подано пізніше.

Розмір пенсії у 2025 році:

  • І група — 16 847 грн
  • ІІ група — 13 822 грн
  • ІІІ група — 9 478 грн

У випадку виникнення додаткових питань громадяни можуть звертатися до центрів надання безоплатної правової допомоги.

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