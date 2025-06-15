Єврокомісія планує рекордне підвищення податків на тютюн і запровадження акцизів на вейпи

Єврокомісія готується до рекордного підвищення тютюнових податків — під акциз потраплять і вейпи.

Джерело фото: Tolga Akmen/AFP via Getty Images

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Європейська комісія розглядає наймасштабніше за останні роки підвищення тютюнових акцизів — згідно з документом оцінки впливу, отриманим POLITICO, податок на тютюн для самокруток можуть підвищити на 258%, а на сигарети — на 139%.

Окрім цього, у Брюсселі мають намір запровадити акцизи на нові нікотиновмісні продукти — електронні сигарети (вейпи) та вироби для нагрівання тютюну. Планується, що е-сигарети з вмістом нікотину понад 15 мг/мл обкладатимуться ставкою 0,36 євро за мілілітр рідини, з меншим вмістом — 0,12 євро.

У документі наголошується: за останнє десятиліття близько 40% скорочення куріння в ЄС стало можливим саме завдяки податковому тиску.

Запропоновані зміни також включають підвищення податку на сигари з 12 євро до 143 євро за кілограм — тобто на 1092%.

Але попри активну підтримку з боку 16 держав, зокрема Нідерландів, деякі країни — Італія, Греція та Румунія — закликають до обережнішого підходу. Наразі Комісія розглядає три сценарії, але надає перевагу варіанту з підвищенням податку: очікується, що він може принести додатково 15,1 млрд євро в бюджет ЄС.

Зазначимо, що з 1 липня 2025 року по всій Франції буде заборонено курити в громадських відкритих місцях, де перебувають діти.

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