Авіакомпанія Ryanair стягуватиме штрафи з пасажирів за порушення правил поведінки

Ryanair запроваджує штрафи для проблемних пасажирів: за неналежну поведінку стягуватимуть €500.

Джерело фото: Ryanair

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Ірландська авіакомпанія Ryanair, яка є найбільшою авіакомпанією в Європі, штрафуватиме пасажирів за порушення правил поведінки.

Авіакомпанія Ryanair, яка є лідером у Європі за кількістю перевезень і пунктуальністю, з 12 червня 2025 року запровадила нові правила для боротьби з пасажирами, чия поведінка створює загрозу спокою на борту. Згідно з офіційною заявою, мандрівники за порушення правил поведінки отримають обов’язковий штраф у розмірі €500.

У компанії пояснюють, що таким чином прагнуть забезпечити комфортне та безпечне середовище для більшості відповідальних пасажирів і екіпажу. У Ryanair наголошують: попри те, що такі інциденти трапляються рідко, навіть одна особа може зіпсувати подорож сотням людей.

Ryanair також підтвердила, що не виключає подальших юридичних дій проти порушників, зокрема — через цивільні позови.

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