Уряд оновив правила призначення житлових субсидій для багатодітних сімей та ВПО

Кабмін спростив порядок призначення субсидій для багатодітних родин, прийомних сімей та ВПО.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій — відповідну постанову 663 від 30 травня 2025 року оприлюднено на Урядовому порталі.

Як вказують у Пенсійному фонді, відтепер спрощено процедуру отримання субсидій для дитячих будинків сімейного типу, прийомних родин, а також багатодітних сімей із трьома і більше дітьми.

Згідно з новими нормами, таким категоріям громадян більше не відмовлятимуть у призначенні субсидій у разі:

придбання житла чи земельної ділянки;

наявності депозитних коштів;

витрат на дитячі потреби — зокрема на одяг, харчування, побутову чи комп’ютерну техніку — за умови підтвердження відповідними документами.

Також для зазначених категорій підвищено граничний рівень заборгованості з оплати ЖКП, при якому можливо отримати субсидію — із 680 грн до 4000 грн.

Крім того, до складу домогосподарства, яке є дитячим будинком сімейного типу або прийомною сім’єю, не включатимуться ті, хто зареєстрований або задекларований за адресою, але не зазначений у декларації. Їхній дохід і майно не буде враховуватися при визначенні права на субсидію.

Водночас до складу домогосподарства за адресою одного житлового приміщення можуть бути включені два і більше дитячих будинків сімейного типу.

Для внутрішньо переміщених осіб також передбачено зміни: якщо ВПО не змінювали місце фактичного проживання, субсидію на новий період їм буде перепризначено автоматично.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.