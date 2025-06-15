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Уряд оновив правила призначення житлових субсидій для багатодітних сімей та ВПО

12:47, 15 червня 2025
Кабмін спростив порядок призначення субсидій для багатодітних родин, прийомних сімей та ВПО.
Уряд оновив правила призначення житлових субсидій для багатодітних сімей та ВПО
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Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій — відповідну постанову 663 від 30 травня 2025 року оприлюднено на Урядовому порталі.

Як вказують у Пенсійному фонді, відтепер спрощено процедуру отримання субсидій для дитячих будинків сімейного типу, прийомних родин, а також багатодітних сімей із трьома і більше дітьми.

Згідно з новими нормами, таким категоріям громадян більше не відмовлятимуть у призначенні субсидій у разі:

  • придбання житла чи земельної ділянки;
  • наявності депозитних коштів;
  • витрат на дитячі потреби — зокрема на одяг, харчування, побутову чи комп’ютерну техніку — за умови підтвердження відповідними документами.

Також для зазначених категорій підвищено граничний рівень заборгованості з оплати ЖКП, при якому можливо отримати субсидію — із 680 грн до 4000 грн.

Крім того, до складу домогосподарства, яке є дитячим будинком сімейного типу або прийомною сім’єю, не включатимуться ті, хто зареєстрований або задекларований за адресою, але не зазначений у декларації. Їхній дохід і майно не буде враховуватися при визначенні права на субсидію.

Водночас до складу домогосподарства за адресою одного житлового приміщення можуть бути включені два і більше дитячих будинків сімейного типу.

Для внутрішньо переміщених осіб також передбачено зміни: якщо ВПО не змінювали місце фактичного проживання, субсидію на новий період їм буде перепризначено автоматично.

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