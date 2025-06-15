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Правительство обновило правила назначения жилищных субсидий для многодетных семей и ВПЛ

12:47, 15 июня 2025
Кабмин упростил порядок назначения субсидий для многодетных семей, приемных семей и внутренне перемещённых лиц
Правительство обновило правила назначения жилищных субсидий для многодетных семей и ВПЛ
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Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий — соответствующее постановление №663 от 30 мая 2025 года опубликовано на Правительственном портале.

Как указывают в Пенсионном фонде, теперь упрощена процедура получения субсидий для детских домов семейного типа, приемных семей, а также многодетных семей с тремя и более детьми.

Согласно новым нормам, таким категориям граждан больше не будут отказывать в назначении субсидий в случае:

  • приобретения жилья или земельного участка;
    • наличия средств на депозитах;
    • расходов на детские нужды — в частности на одежду, питание, бытовую или компьютерную технику — при условии подтверждения соответствующими документами.

Также для указанных категорий повышен предельный уровень задолженности по оплате ЖКУ, при котором возможно получение субсидии, — с 680 грн до 4000 грн.

Кроме того, в состав домохозяйства, которое является детским домом семейного типа или приемной семьей, не будут включаться лица, зарегистрированные или задекларированные по адресу, но не указанные в декларации. Их доходы и имущество не будут учитываться при определении права на субсидию.

При этом в состав домохозяйства по адресу одного жилого помещения могут быть включены два и более детских домов семейного типа.

Для внутренне перемещенных лиц также предусмотрены изменения: если ВПЛ не меняли место фактического проживания, субсидия на новый период будет назначаться автоматически.

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