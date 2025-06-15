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Украинцы могут получить дубликат нотариального документа: кого это касается и как оформить

13:24, 15 июня 2025
В случае утраты или повреждения нотариального документа, лицо имеет право на получение его дубликата согласно действующему законодательству.
Украинцы могут получить дубликат нотариального документа: кого это касается и как оформить
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В случае утраты или повреждения нотариального документа граждане Украины имеют право обратиться за дубликатом — документом, который будет иметь такую же юридическую силу, как и оригинал. Речь идет о договорах купли-продажи, ипотеки, завещаниях, доверенностях, свидетельствах и т.п. Об этом сообщили в Минюсте.

Кто может получить дубликат

Выдать дубликат могут по письменному заявлению:

• наследников или правопреемников лиц, на которых был оформлен документ;
• исполнителей завещания;
• ипотекодержателей — в случае дубликата ипотечного договора;
• нотариуса, который ведет наследственное дело.

Дубликат завещания предоставляется только после предоставления свидетельства о смерти завещателя, а также документов, подтверждающих родственные связи. Нельзя восстановить секретное завещание или аграрную прописку.

Где выдают дубликаты

Если документы еще не переданы в архив, дубликат выдает нотариус, у которого они хранятся. В случае прекращения деятельности нотариуса или ликвидации нотариальной конторы — дубликаты оформляет государственный нотариальный архив. В сельской местности — уполномоченные лица органа местного самоуправления.

Необходимые документы

• Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
• ИНН
• Доверенность (для представителя)
• Учредительные документы юрлица (если обращается юридическое лицо)

Как оформляется дубликат

• Документ составляется на специальном нотариальном бланке
• Повторяет полный текст оригинала
• Содержит отметку о потере силы оригинала
• Регистрируется в официальных реестрах: Наследственном или Едином реестре доверенностей

ВАЖНО: после выдачи дубликата предыдущий документ считается недействительным.

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