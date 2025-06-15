Українці можуть отримати дублікат нотаріального документа: кого це стосується та як оформити

У разі втрати або пошкодження нотаріального документа громадяни України мають право звернутися за дублікатом — документом, що матиме таку ж юридичну силу, як і оригінал. Йдеться про договори купівлі-продажу, іпотеки, заповіти, довіреності, свідоцтва тощо. Про це повідомили у Мін’юсті.
Хто може отримати дублікат
Видати дублікат можуть за письмовою заявою:
Дублікат заповіту надається лише після подання свідоцтва про смерть заповідача, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки. Не можна відновити секретний заповіт або аграрну прописку.
Де видають дублікати
Якщо документи ще не передані до архіву, дублікат видає нотаріус, який зберігає їх. У разі ліквідації нотаріуса чи нотаріальної контори — дублікати оформлює державний нотаріальний архів. У сільській місцевості — уповноважені особи місцевого самоврядування.
Необхідні документи
Як оформлюється дублікат
ВАЖЛИВО: після видачі дубліката попередній документ вважається недійсним.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.