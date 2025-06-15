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Українці можуть отримати дублікат нотаріального документа: кого це стосується та як оформити

13:24, 15 червня 2025
У разі втрати чи пошкодження нотаріального документа особа має право на отримання його дубліката згідно з чинним законодавством.
Українці можуть отримати дублікат нотаріального документа: кого це стосується та як оформити
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У разі втрати або пошкодження нотаріального документа громадяни України мають право звернутися за дублікатом — документом, що матиме таку ж юридичну силу, як і оригінал. Йдеться про договори купівлі-продажу, іпотеки, заповіти, довіреності, свідоцтва тощо. Про це повідомили у Мін’юсті.

 Хто може отримати дублікат
Видати дублікат можуть за письмовою заявою:

  • спадкоємців або правонаступників осіб, на яких оформлювався документ;
  • виконавців заповіту;
  • іпотекодержателів — у разі дублікату іпотечного договору;
  • нотаріуса, який веде спадкову справу.

Дублікат заповіту надається лише після подання свідоцтва про смерть заповідача, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки. Не можна відновити секретний заповіт або аграрну прописку.

 Де видають дублікати
Якщо документи ще не передані до архіву, дублікат видає нотаріус, який зберігає їх. У разі ліквідації нотаріуса чи нотаріальної контори — дублікати оформлює державний нотаріальний архів. У сільській місцевості — уповноважені особи місцевого самоврядування.

 Необхідні документи

  • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу
  • ІПН
  • Довіреність (для представника)
  • Установчі документи юрособи (якщо звертається юридична особа)

Як оформлюється дублікат

  • Документ складається на спеціальному нотаріальному бланку
  • Повторює повний текст оригіналу
  • Містить позначку про втрату чинності оригіналу
  • Реєструється в офіційних реєстрах: Спадковому або Єдиному реєстрі довіреностей

ВАЖЛИВО: після видачі дубліката попередній документ вважається недійсним.

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