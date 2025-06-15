Українці можуть отримати дублікат нотаріального документа: кого це стосується та як оформити

У разі втрати чи пошкодження нотаріального документа особа має право на отримання його дубліката згідно з чинним законодавством.

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У разі втрати або пошкодження нотаріального документа громадяни України мають право звернутися за дублікатом — документом, що матиме таку ж юридичну силу, як і оригінал. Йдеться про договори купівлі-продажу, іпотеки, заповіти, довіреності, свідоцтва тощо. Про це повідомили у Мін’юсті.

Хто може отримати дублікат

Видати дублікат можуть за письмовою заявою:

спадкоємців або правонаступників осіб, на яких оформлювався документ;

виконавців заповіту;

іпотекодержателів — у разі дублікату іпотечного договору;

нотаріуса, який веде спадкову справу.

Дублікат заповіту надається лише після подання свідоцтва про смерть заповідача, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки. Не можна відновити секретний заповіт або аграрну прописку.

Де видають дублікати

Якщо документи ще не передані до архіву, дублікат видає нотаріус, який зберігає їх. У разі ліквідації нотаріуса чи нотаріальної контори — дублікати оформлює державний нотаріальний архів. У сільській місцевості — уповноважені особи місцевого самоврядування.

Необхідні документи

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу

ІПН

Довіреність (для представника)

Установчі документи юрособи (якщо звертається юридична особа)

Як оформлюється дублікат

Документ складається на спеціальному нотаріальному бланку

Повторює повний текст оригіналу

Містить позначку про втрату чинності оригіналу

Реєструється в офіційних реєстрах: Спадковому або Єдиному реєстрі довіреностей

ВАЖЛИВО: після видачі дубліката попередній документ вважається недійсним.

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