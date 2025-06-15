Нацслужба здоров’я позапланово перевірить використання антибіотиків в 6 лікарнях

Національна служба здоров’я України анонсувала проведення позапланового моніторингу в шести медичних закладах. Перевірка стосуватиметься забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами під час лікування із застосуванням антимікробних препаратів.
Моніторинг охопить виконання умов договорів за пакетами:
Особливу увагу буде приділено випадкам гострих запальних процесів і перебування пацієнтів в інтенсивній терапії — ситуаціям, у яких своєчасне та безоплатне надання ефективних антибіотиків є критично важливим. Відсутність необхідних препаратів може мати фатальні наслідки.
До моніторингу потрапили такі медзаклади:
Вибір закладів здійснювався за ризик-орієнтованим підходом, з урахуванням:
Що саме перевірятимуть:
Моніторингові візити заплановані на кінець червня — початок липня.
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