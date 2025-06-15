Нацслужба здоров’я позапланово перевірить використання антибіотиків в 6 лікарнях

Вибір закладів здійснювався за ризик-орієнтованим підходом.

Джерело фото: trybuna.sumy.ua

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Національна служба здоров’я України анонсувала проведення позапланового моніторингу в шести медичних закладах. Перевірка стосуватиметься забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами під час лікування із застосуванням антимікробних препаратів.

Моніторинг охопить виконання умов договорів за пакетами:

«Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»;

«Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій».

Особливу увагу буде приділено випадкам гострих запальних процесів і перебування пацієнтів в інтенсивній терапії — ситуаціям, у яких своєчасне та безоплатне надання ефективних антибіотиків є критично важливим. Відсутність необхідних препаратів може мати фатальні наслідки.

До моніторингу потрапили такі медзаклади:

Борзнянська міська лікарня

Білоцерківський пологовий будинок

Хорольська міська лікарня

Ірпінська центральна міська лікарня

Голованівська лікарня

Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр

Вибір закладів здійснювався за ризик-орієнтованим підходом, з урахуванням:

Середніх витрат на медикаменти та вироби на одного пацієнта за звітом 1-НС; Відношення кількості скарг на оплату ліків або витратних матеріалів до кількості пролікованих пацієнтів.

Що саме перевірятимуть:

Випадки, в яких діагнози свідчать про запальні процеси, що потребують антибіотикотерапії;

Надання допомоги у відділеннях інтенсивної терапії;

Структуру пролікованих випадків відповідно до специфіки кожного закладу.

Моніторингові візити заплановані на кінець червня — початок липня.

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