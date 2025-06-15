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У Генштабі підтримали законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності

10:39, 15 червня 2025
Документ передбачає нові умови звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби під час воєнного стану.
У Генштабі підтримали законопроект про повернення військових з СЗЧ до служби без кримінальної відповідальності
Джерело фото: Depositphotos
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Законопроєкт 13260 передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які добровільно повернуться до служби за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року, Як вказують у Генштабі ЗСУ, на днях начальник Генерального штабу Збройних Сил України та начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України взяли участь у позачерговому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Під час засідання був розглянутий проєкт Закону 13260 щодо внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. Законопроєкт стосується відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану.

Основна мета — удосконалення механізму звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які добровільно повернуться до служби за спрощеною процедурою, передбаченою Законом України №4392-IX. Така можливість діятиме до 30 серпня 2025 року.

«Керівництво Генерального штабу та Військової служби правопорядку підтримує цей законопроєкт, відзначивши його важливість для обороноздатності держави, індивідуального та справедливого підходу до військовослужбовців зазначеної категорії», - вказали у Генштабі ЗСУ.

Як писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект 13260 про зміни до Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу, які усунуть проблеми з порядком звільнення від кримінальної відповідальності поновлених на службі військових, які раніше вчинили СЗЧ чи дезертирство.

Справа у тому, що наразі з’явилась певна кількість військовослужбовців, які добровільно та у строки повернулися до служби та були поновлені командирами.

Проте вони не можуть скористатися підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, оскільки не можуть надати до суду письмову згоду командира (начальника) військової частини на поновлення та продовження проходження такою особою військової служби, так як вже поновлені на військовій службі та несуть її.

Законопроектом 13260 до перехідних положень КК вводиться норма, п. 24, яка розділяє осіб, які до набрання чинності цим запланованим до прийняття новим законом 13260 вперше вчинили СЗЧ чи дезертирство, на дві категорії. Відповідно, у перехідних положеннях КПК з’явиться пункт 20-10, який регулює порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

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