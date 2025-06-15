Практика судів
  1. В Україні

На кордоні на Львівщині зростає пасажиропотік: ДПСУ попереджає про черги

10:21, 15 червня 2025
Найбільші черги спостерігаються на пунктах «Шегині» та «Краківець».
На кордоні на Львівщині зростає пасажиропотік: ДПСУ попереджає про черги
Джерело фото: ДПСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зв’язку з початком літніх канікул і туристичного сезону, прикордонники 7 Карпатського загону фіксують суттєве зростання пасажиропотоку через пункти пропуску на Львівщині. Трафік уже збільшився на 25%, а за прогнозами, може зрости до 40% у порівнянні зі звичайним режимом.

Про цеп опередили у ДПСУ.

Для уникнення затримок прикордонники вживають додаткових заходів для пришвидшення оформлення та контролю.

Найбільші черги спостерігаються на пунктах «Шегині» та «Краківець».

В «Шегинях» триває масштабна модернізація інфраструктури: демонтується старе покриття та прокладаються нові інженерні мережі. Через це тимчасово обмежено рух легкових і вантажних авто, особливо на виїзд із країни. Роботи є частиною великого проєкту оновлення пункту пропуску, мета якого — зробити перетин кордону комфортнішим, безпечнішим і швидшим у майбутньому.

Пункти пропуску «Рава-Руська», «Грушів» та «Угринів» демонструють середній рівень завантаження. Найменше завантажені «Нижанковичі» та «Смільниця» — їх рекомендують тим, хто хоче зекономити час.

Зберігається тенденція: виїзд з України переважає над в’їздом.

Громадянам радять планувати маршрути з урахуванням поточної завантаженості пунктів пропуску.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

закордонний паспорт прикордонники Державна прикордонна служба кордон перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державна судова адміністрація будує нові суди – відомо, які суди отримають нові приміщення

У 2025-2026 роках пощастить судам у західних та центральних областях України.

Перебування посадовців у Реєстрі корупціонерів обмежать строками

Відомості про накладення адміністративного стягнення на посадовця за вчинення корупційного правопорушення будуть зберігатися у Реєстрі корупціонерів один рік.

Військовослужбовців-контрактників, які після переведення відмовляться від контракту, будуть вважати мобілізованими за призовом – законопроект

Аналогічно, військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, направлені з одного військового формування до іншого, у разі відмови укласти контракт у новому військовому формуванні, будуть вважатися мобілізованими.

Обвинувачених у скоєнні тяжких корупційних злочинів пропонується заборонити зараховувати до лав ЗСУ

Пропонується встановити заборону на комплектування ЗСУ та інших військових формувань обвинуваченими у скоєнні тяжкого корупційного злочину, якщо справа слухається у суді.

Кабмін затвердив надбавки до 1000 грн за ранги держслужбовцям в органах, які провели класифікацію посад

Надбавки до посадових окладів за ранг будуть складати від 200 грн до 1000 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси