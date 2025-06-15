На кордоні на Львівщині зростає пасажиропотік: ДПСУ попереджає про черги

Найбільші черги спостерігаються на пунктах «Шегині» та «Краківець».

Джерело фото: ДПСУ

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У зв’язку з початком літніх канікул і туристичного сезону, прикордонники 7 Карпатського загону фіксують суттєве зростання пасажиропотоку через пункти пропуску на Львівщині. Трафік уже збільшився на 25%, а за прогнозами, може зрости до 40% у порівнянні зі звичайним режимом.

Про цеп опередили у ДПСУ.

Для уникнення затримок прикордонники вживають додаткових заходів для пришвидшення оформлення та контролю.

Найбільші черги спостерігаються на пунктах «Шегині» та «Краківець».

В «Шегинях» триває масштабна модернізація інфраструктури: демонтується старе покриття та прокладаються нові інженерні мережі. Через це тимчасово обмежено рух легкових і вантажних авто, особливо на виїзд із країни. Роботи є частиною великого проєкту оновлення пункту пропуску, мета якого — зробити перетин кордону комфортнішим, безпечнішим і швидшим у майбутньому.

Пункти пропуску «Рава-Руська», «Грушів» та «Угринів» демонструють середній рівень завантаження. Найменше завантажені «Нижанковичі» та «Смільниця» — їх рекомендують тим, хто хоче зекономити час.

Зберігається тенденція: виїзд з України переважає над в’їздом.

Громадянам радять планувати маршрути з урахуванням поточної завантаженості пунктів пропуску.

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