На границе во Львовской области растет пассажиропоток: ГПСУ предупреждает об очередях

Наибольшие очереди наблюдаются в пунктах пропуска «Шегини» и «Краковец».

Источник фото: ГПСУ

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В связи с началом летних каникул и туристического сезона пограничники 7-го Карпатского отряда фиксируют существенный рост пассажиропотока через пункты пропуска во Львовской области. Трафик уже увеличился на 25%, а по прогнозам может возрасти до 40% по сравнению с обычным режимом.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Для предотвращения задержек пограничники принимают дополнительные меры для ускорения оформления и контроля.

Наибольшие очереди наблюдаются в пунктах пропуска «Шегини» и «Краковец».

В «Шегинях» продолжается масштабная модернизация инфраструктуры: демонтируется старое покрытие и прокладываются новые инженерные сети. В связи с этим временно ограничено движение легковых и грузовых автомобилей, особенно на выезд из страны. Работы являются частью крупного проекта обновления пункта пропуска, цель которого — сделать пересечение границы более комфортным, безопасным и быстрым в будущем.

Пункты пропуска «Рава-Руськая», «Грушев» и «Угринов» демонстрируют средний уровень загрузки. Наименее загружены «Нижанковичи» и «Смельница» — их рекомендуют тем, кто хочет сэкономить время.

Сохраняется тенденция: выезд из Украины преобладает над въездом.

Гражданам советуют планировать маршруты с учетом текущей загруженности пунктов пропуска.

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