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В Генштабе поддержали законопроект о возвращении военнослужащих с СЗЧ на службу без уголовной ответственности

10:39, 15 июня 2025
Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, самовольно покинувших часть или место службы во время военного положения,
В Генштабе поддержали законопроект о возвращении военнослужащих с СЗЧ на службу без уголовной ответственности
Источник фото: Depositphotos
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Законопроект 13260 предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые добровольно вернутся на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года. Как указано в Генштабе ВСУ, на днях начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и начальник Военной службы правопорядка в ВСУ приняли участие во внеочередном заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Во время заседания был рассмотрен проект Закона 13260 о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины. Законопроект касается ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы в условиях военного положения.

Основная цель — усовершенствование механизма освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые добровольно вернутся к службе по упрощенной процедуре, предусмотренной Законом Украины №4392-IX. Такая возможность будет действовать до 30 августа 2025 года.

«Руководство Генерального штаба и Военной службы правопорядка поддерживает этот законопроект, отметив его важность для обороноспособности государства, индивидуального и справедливого подхода к военнослужащим указанной категории», — указали в Генштабе ВСУ.

Как писала «Судово-юридична газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект 13260 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, которые устранят проблемы с порядком освобождения от уголовной ответственности восстановленных на службе военных, ранее совершивших СЗЧ или дезертирство.

Дело в том, что на данный момент появилось определенное количество военнослужащих, которые добровольно и в установленные сроки вернулись к службе и были восстановлены командирами.

Однако они не могут воспользоваться основанием для освобождения от уголовной ответственности, так как не могут предоставить в суд письменное согласие командира (начальника) воинской части на восстановление и продолжение прохождения такой лицом военной службы, поскольку уже восстановлены на службе и ее проходят.

Законопроектом 13260 в переходные положения УК вводится норма, п. 24, которая разделяет лиц, которые до вступления в силу данного запланированного к принятию закона 13260 впервые совершили СЗЧ или дезертирство, на две категории. Соответственно, в переходных положениях УПК появится пункт 20-10, регулирующий порядок освобождения от уголовной ответственности.

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