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Нацслужба здоровья внепланово проверит использование антибиотиков в 6 больницах

13:06, 15 июня 2025
Выбор учреждений осуществлялся по риск-ориентированному подходу.
Нацслужба здоровья внепланово проверит использование антибиотиков в 6 больницах
Источник фото: trybuna.sumy.ua
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Национальная служба здоровья Украины анонсировала проведение внепланового мониторинга в шести медицинских учреждениях. Проверка будет касаться обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями при лечении с применением антимикробных препаратов.

Мониторинг охватит выполнение условий договоров по пакетам:

• «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях»;
• «Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций».

Особое внимание будет уделено случаям острых воспалительных процессов и нахождению пациентов в отделениях интенсивной терапии — ситуациям, в которых своевременное и бесплатное предоставление эффективных антибиотиков критически важно. Отсутствие необходимых препаратов может привести к фатальным последствиям.

Под мониторинг попали следующие медучреждения:

• Борзнянская городская больница
• Белоцерковский родильный дом
• Хорольская городская больница
• Ирпенская центральная городская больница
• Голованевская больница
• Одесский региональный клинический противоопухолевый центр

Выбор учреждений осуществлялся по риск-ориентированному подходу с учетом:

  1. Средних затрат на медикаменты и изделия на одного пациента по отчету 1-НС;
  2. Отношения количества жалоб на оплату лекарств или расходных материалов к количеству пролеченных пациентов.

Что именно будут проверять:

• Случаи, в которых диагнозы указывают на воспалительные процессы, требующие антибиотикотерапии;
• Оказание помощи в отделениях интенсивной терапии;
• Структуру пролеченных случаев в соответствии со спецификой каждого учреждения.

Мониторинговые визиты запланированы на конец июня — начало июля.

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