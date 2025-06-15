Нацслужба здоровья внепланово проверит использование антибиотиков в 6 больницах

Национальная служба здоровья Украины анонсировала проведение внепланового мониторинга в шести медицинских учреждениях. Проверка будет касаться обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями при лечении с применением антимикробных препаратов.
Мониторинг охватит выполнение условий договоров по пакетам:
• «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях»;
• «Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций».
Особое внимание будет уделено случаям острых воспалительных процессов и нахождению пациентов в отделениях интенсивной терапии — ситуациям, в которых своевременное и бесплатное предоставление эффективных антибиотиков критически важно. Отсутствие необходимых препаратов может привести к фатальным последствиям.
Под мониторинг попали следующие медучреждения:
• Борзнянская городская больница
• Белоцерковский родильный дом
• Хорольская городская больница
• Ирпенская центральная городская больница
• Голованевская больница
• Одесский региональный клинический противоопухолевый центр
Выбор учреждений осуществлялся по риск-ориентированному подходу с учетом:
Что именно будут проверять:
• Случаи, в которых диагнозы указывают на воспалительные процессы, требующие антибиотикотерапии;
• Оказание помощи в отделениях интенсивной терапии;
• Структуру пролеченных случаев в соответствии со спецификой каждого учреждения.
Мониторинговые визиты запланированы на конец июня — начало июля.
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