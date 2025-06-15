Практика судов
  1. В мире

Авиакомпания Ryanair будет штрафовать пассажиров за нарушение правил поведения

11:52, 15 июня 2025
Ryanair вводит штрафы для проблемных пассажиров: за ненадлежащее поведение будут взыскивать €500.
Авиакомпания Ryanair будет штрафовать пассажиров за нарушение правил поведения
Источник фото: Ryanair
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ирландская авиакомпания Ryanair, крупнейший авиаперевозчик в Европе, будет штрафовать пассажиров за нарушение правил поведения.

Авиакомпания Ryanair, лидер в Европе по количеству перевозок и пунктуальности, с 12 июня 2025 года ввела новые правила для борьбы с пассажирами, чье поведение угрожает порядку на борту. Согласно официальному заявлению, путешественники за нарушение правил поведения получат обязательный штраф в размере €500.

В компании объясняют, что таким образом стремятся обеспечить комфортную и безопасную обстановку для большинства ответственных пассажиров и экипажа. В Ryanair подчеркивают: несмотря на то что такие инциденты происходят редко, даже один нарушитель может испортить поездку сотням людей.

Ryanair также подтвердила, что не исключает дальнейших юридических действий против нарушителей, в том числе — через гражданские иски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы авиация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный админсуд запретил ТЦК совершать действия по мобилизации студента, применив меры обеспечения иска со ссылкой на позицию Верховного Суда

Комиссия ТЦК отказала в предоставлении отсрочки соискателю образования – апелляционный админсуд применил меры обеспечения иска, запретив призывать его до рассмотрения исковых требований по существу, и при этом сослался на позицию ВС относительно необратимости мобилизации.

Государственная судебная администрация строит новые суды – известно, какие суды получат новые помещения

В 2025-2026 годах повезет судам в западных и центральных областях Украины.

Пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров ограничат сроками

Сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения будут храниться в Реестре коррупционеров один год.

Военнослужащих-контрактников, которые после перевода откажутся от контракта, будут считать мобилизованными по призыву – законопроект

Аналогично, военнослужащие, проходящие кадровую военную службу, направленные из одного воинского формирования в другое, в случае отказа заключить контракт в новом воинском формировании, будут считаться мобилизованными.

Обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений предлагается запретить зачислять в ряды ВСУ

Предлагается установить запрет на комплектование ВСУ и других воинских формирований обвиняемыми в совершении тяжкого коррупционного преступления, если дело слушается в суде.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси