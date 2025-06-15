Авиакомпания Ryanair будет штрафовать пассажиров за нарушение правил поведения

Ryanair вводит штрафы для проблемных пассажиров: за ненадлежащее поведение будут взыскивать €500.

Источник фото: Ryanair

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Ирландская авиакомпания Ryanair, крупнейший авиаперевозчик в Европе, будет штрафовать пассажиров за нарушение правил поведения.

Авиакомпания Ryanair, лидер в Европе по количеству перевозок и пунктуальности, с 12 июня 2025 года ввела новые правила для борьбы с пассажирами, чье поведение угрожает порядку на борту. Согласно официальному заявлению, путешественники за нарушение правил поведения получат обязательный штраф в размере €500.

В компании объясняют, что таким образом стремятся обеспечить комфортную и безопасную обстановку для большинства ответственных пассажиров и экипажа. В Ryanair подчеркивают: несмотря на то что такие инциденты происходят редко, даже один нарушитель может испортить поездку сотням людей.

Ryanair также подтвердила, что не исключает дальнейших юридических действий против нарушителей, в том числе — через гражданские иски.

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