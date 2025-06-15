Еврокомиссия планирует рекордное повышение налогов на табак и введение акцизов на вейпы

Еврокомиссия готовится к рекордному повышению табачных налогов – под акциз попадут и вейпы.

Источник фото: Tolga Akmen/AFP via Getty Images

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Европейская комиссия рассматривает самое масштабное за последние годы повышение табачных акцизов — согласно документу оценки воздействия, полученному POLITICO, налог на табак для самокруток могут увеличить на 258%, а на сигареты — на 139%.

Кроме того, в Брюсселе намерены ввести акцизы на новые никотиносодержащие продукты — электронные сигареты (вейпы) и устройства для нагревания табака. Планируется, что электронные сигареты с содержанием никотина выше 15 мг/мл будут облагаться ставкой 0,36 евро за миллилитр жидкости, а с меньшим содержанием — 0,12 евро.

В документе подчеркивается: за последнее десятилетие около 40% сокращения курения в ЕС стало возможным именно благодаря налоговому давлению.

Предлагаемые изменения также включают повышение налога на сигары — с 12 евро до 143 евро за килограмм, то есть на 1092%.

Несмотря на активную поддержку со стороны 16 стран, в частности Нидерландов, некоторые государства — Италия, Греция и Румыния — призывают к более осторожному подходу. В настоящее время Комиссия рассматривает три сценария, но отдает предпочтение варианту с максимальным повышением налога: ожидается, что он может принести дополнительно 15,1 млрд евро в бюджет ЕС.

Отметим, что с 1 июля 2025 года по всей Франции будет запрещено курить в общественных открытых местах, где находятся дети.

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