Іран заявив, що готовий відмовитися від ядерної зброї, — глава МЗС країни

У МЗС зазначили, що попередні пропозиції Вашингтона не були повністю неприйнятними.

Джерело фото: AFP

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МЗС Ірану заявило про готовність укласти угоду, яка гарантуватиме відсутність ядерної зброї в країні.

Зокрема, під час брифінгу, який цитує Аljazeera, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі оголосив позицію країни щодо ядерної зброї, заявивши, що «наше тверде переконання — не володіти ядерною зброєю».

«Проте ті, хто хоче позбавити Іран нашого права мати ядерну програму для мирних цілей, не мають на це права», — додав він.

Арагчі зазначив, що на скасованому шостому раунді переговорів зі США, який був запланований на сьогодні, Іран був «готовий надати американцям необхідні запевнення».

«[На] попередньому раунді переговорів американці представили низку пропозицій, які не були для нас повністю прийнятними. Ми висловили нашу відповідь і наші погляди, і ми мали представити контрпропозицію. Наша пропозиція могла б відкрити двері для всеосяжної угоди з американцями», — сказав він.

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