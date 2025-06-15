У Центрі оцінювання повсякденного функціонування змінили номер гарячої лінії

Центр оцінювання функціонального стану людини запустив нову гарячу лінію для звернень громадян.
Тепер розгляд скарг на рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування відбувається за номером 056 729 47 77
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
Графік роботи гарячої лінії: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.
За цим номером можна:
У Центрі наголошують: наразі навантаження на установу зросло, оскільки також опрацьовуються справи, які були передані на повторний розгляд через виявлені порушення у попередній системі.
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