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У Центрі оцінювання повсякденного функціонування змінили номер гарячої лінії

13:42, 15 червня 2025
Відповіді щодо скарг на рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування надають за новим номером.
У Центрі оцінювання повсякденного функціонування змінили номер гарячої лінії
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Центр оцінювання функціонального стану людини запустив нову гарячу лінію для звернень громадян.

Тепер розгляд скарг на рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування відбувається за номером 056 729 47 77

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Графік роботи гарячої лінії: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.

За цим номером можна:

  • перевірити, чи зареєстрована справа в Центрі;
  • дізнатися про етап її розгляду;
  • отримати інструкцію щодо оскарження рішення експертної команди;
  • дізнатися, як подати скаргу або клопотання;
  • встановити контакт із Центром для подальшого листування.

У Центрі наголошують: наразі навантаження на установу зросло, оскільки також опрацьовуються справи, які були передані на повторний розгляд через виявлені порушення у попередній системі.

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МОЗ Київська область

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