У Центрі оцінювання повсякденного функціонування змінили номер гарячої лінії

Відповіді щодо скарг на рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування надають за новим номером.

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Центр оцінювання функціонального стану людини запустив нову гарячу лінію для звернень громадян.

Тепер розгляд скарг на рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування відбувається за номером 056 729 47 77

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Графік роботи гарячої лінії: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.

За цим номером можна:

перевірити, чи зареєстрована справа в Центрі;

дізнатися про етап її розгляду;

отримати інструкцію щодо оскарження рішення експертної команди;

дізнатися, як подати скаргу або клопотання;

встановити контакт із Центром для подальшого листування.

У Центрі наголошують: наразі навантаження на установу зросло, оскільки також опрацьовуються справи, які були передані на повторний розгляд через виявлені порушення у попередній системі.

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