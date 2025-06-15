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Ніколя Саркозі позбавили ордена Почесного легіону після остаточного вироку у справі про корупцію

14:36, 15 червня 2025
Саркозі став лише другим президентом Франції, позбавленим цих відзнак.
Ніколя Саркозі позбавили ордена Почесного легіону після остаточного вироку у справі про корупцію
Джерело фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
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Колишній президент Франції Ніколя Саркозі був офіційно виключений з ордена Почесного легіону та Національного ордена Заслуг після остаточного вироку у справі про прослуховування. Відповідний указ опубліковано 9 червня в офіційному віснику Journal officiel. Про це пише Le Figaro.

Це рішення стало наслідком вердикту французького Касаційного суду, який у грудні 2023 року залишив чинним вирок Саркозі за спробу підкупу судді Касаційного суду Жільбера Азібера через свого адвоката Тьєррі Ерзога.

Позбавлення Саркозі державних нагород є «автоматичним» відповідно до норм ордену в разі остаточного вироку, що передбачає реальний тюремний термін від одного року. Указ про виключення підписав Великий канцлер ордена Почесного легіону генерал Франсуа Леконт.

Саркозі став лише другим президентом Франції, позбавленим цих відзнак: до нього таку долю пережив маршал Філіпп Петен після засудження за державну зраду в 1945 році.

Поки адвокати Саркозі звернулись до Європейського суду з прав людини. Водночас сам він наразі залишається фігурантом кількох інших гучних справ.

Експрезидент «взяв до уваги» своє виключення з ордена Почесного легіону та нагадав, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ще не ухвалив рішення щодо його апеляції у справі про прослуховування — про це повідомив адвокат Саркозі Патріс Спінозі в заяві для AFP.

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Франція

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