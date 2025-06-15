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Pixar змінює курс: у 2027 році вийде перший мальований фільм «Гатто» — про чорного кота з Венеції

15:33, 15 червня 2025
Уперше в історії студія представить повнометражну анімацію, створену не комп’ютером, а вручну.
Pixar змінює курс: у 2027 році вийде перший мальований фільм «Гатто» — про чорного кота з Венеції
Джерело фото: Word of Reel
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Після тривалого періоду творчого застою, Pixar оголосила про виробництво свого першого в історії мальованого анімаційного фільму. Новий проєкт, який отримав назву «Гатто», вийде влітку 2027 року та обіцяє стати поворотним моментом для студії. Про це повідомляє Word of Reel.

Стрічку знімає режисер «Луки» Енріко Казароса, а її сюжет розгортається у Венеції. У центрі історії — чорний кіт з музичною душею, якого уникають місцеві через забобони. «Гатто» — це не лише нова розповідь у дусі Pixar, а й новий візуальний підхід: замість звичної комп’ютерної графіки студія вперше обрала мальовану анімацію.

Цей проєкт позначає значну зміну у візуальному стилі Pixar після понад 30 років роботи виключно за допомогою комп’ютерної графіки.

Прем’єра «Гатто» запланована на літо 2027 року.

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