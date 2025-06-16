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В Украину идет потепление – в Укргидрометцентре рассказали, как начнется неделя

07:00, 16 июня 2025
От 10 до 28°C – прогноз погоды на 16-17 июня в Украине.
В Украину идет потепление – в Укргидрометцентре рассказали, как начнется неделя
Фото: 24 Канал
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По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 16 июня 2025 года, на Левобережье Украины ожидаются кратковременные дожди и местами грозы, тогда как на остальной территории осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от 10 до 15°C, днем - от 21 до 26°C, в восточных областях - 18-23°C.

В Киеве 16 июня будет сухо. Температура ночью 13-15°C, днем 23-25°C. По историческим данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура в этот день в столице достигала 33,0°C в 1924 году, а самая низкая - 4,3°C в 1909 году.

Во вторник, 17 июня, ночью осадков не ожидается, но днем в большинстве регионов пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет оставаться северо-западным, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°C, днем 23-28°C, в западных и северных областях 19-24°C.

В столице 17 июня ночью будет без осадков, а днем возможен небольшой дождь. Температура ночью 15-17°C, днем 21-23°C.

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