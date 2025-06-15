В Киеве на перекрестке в Дарницком районе установят светофоры и обновят схему движения

На перекрестке в Дарницком районе обустроят светофорный объект с учетом принципов безбарьерности.

Источник фото: КГГА

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На перекрестке улиц Евгения Харченко, Дружбы и Березовского переулка в Дарницком районе Киева появятся новые светофоры, обновленная схема дорожного движения и другие инфраструктурные улучшения. Об этом сообщили в КП «Центр организации дорожного движения».

Работы проводятся с целью повышения безопасности для всех участников движения — как водителей, так и пешеходов. В частности, на перекрестке планируется:

установить светофоры для регулирования движения транспорта и пешеходов;

обустроить по две полосы для удобного поворота налево;

создать карманы для остановки общественного транспорта на ул. Харченко;

проложить новые тротуары.

Инфраструктура будет включать тактильную плитку, звуковые кнопки для пешеходов с нарушениями зрения, пониженные бордюры для удобства пожилых людей, родителей с детскими колясками и других маломобильных граждан.

В Центре отмечают, что эта инициатива является частью программы по созданию безопасной и доступной городской среды.

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