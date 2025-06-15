На Киевском водохранилище обнаружили артснаряд времен Второй мировой войны

Местный житель во время прогулки заметил предмет, похожий на снаряд.

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Обычная прогулка вдоль берега для жителя Вышгородского района обернулась неожиданной находкой: на берегу залива он заметил предмет, похожий на снаряд. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

На место вызова прибыли пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования. После обследования они установили: это артиллерийский снаряд калибра 152 мм, оставшийся еще со времен Второй мировой войны.

В ГСЧС подчеркивают: даже спустя десятилетия такие боеприпасы остаются опасными. Их нельзя трогать, перемещать или пытаться обезвредить самостоятельно.

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