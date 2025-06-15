Как происходит перерасчет пенсии военным пенсионерам: разъяснение от юристов

Военные пенсионеры могут рассчитывать на перерасчет пенсии в случае подачи дополнительных документов или повышения денежного обеспечения. Об этом напоминают в системе бесплатной правовой помощи.
Основания для перерасчета пенсии:
• наличие новых документов в пенсионном деле;
• подача дополнительных документов самим пенсионером;
• повышение денежного обеспечения военнослужащих соответствующих категорий.
Перерасчет осуществляется за прошедший период, но не более чем за 12 месяцев со дня подачи документов.
Куда обращаться:
• В ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) — для получения справки об обновленном размере денежного обеспечения и дополнительных выплат.
• В Пенсионный фонд — со справкой и заявлением о перерасчете.
Подать заявление можно как лично, так и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Что делать в случае отказа в перерасчете:
Во внесудебном порядке:
• подать жалобу руководителю территориального подразделения ПФУ;
• обратиться в орган Пенсионного фонда более высокого уровня.
В судебном порядке:
• подать иск в административный суд — срок обращения составляет 6 месяцев.
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