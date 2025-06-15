Как происходит перерасчет пенсии военным пенсионерам: разъяснение от юристов

Когда и как пересчитывают пенсии военным.

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Военные пенсионеры могут рассчитывать на перерасчет пенсии в случае подачи дополнительных документов или повышения денежного обеспечения. Об этом напоминают в системе бесплатной правовой помощи.

Основания для перерасчета пенсии:

• наличие новых документов в пенсионном деле;

• подача дополнительных документов самим пенсионером;

• повышение денежного обеспечения военнослужащих соответствующих категорий.

Перерасчет осуществляется за прошедший период, но не более чем за 12 месяцев со дня подачи документов.

Куда обращаться:

• В ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) — для получения справки об обновленном размере денежного обеспечения и дополнительных выплат.

• В Пенсионный фонд — со справкой и заявлением о перерасчете.

Подать заявление можно как лично, так и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Что делать в случае отказа в перерасчете:

Во внесудебном порядке:

• подать жалобу руководителю территориального подразделения ПФУ;

• обратиться в орган Пенсионного фонда более высокого уровня.

В судебном порядке:

• подать иск в административный суд — срок обращения составляет 6 месяцев.

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