Россия попала в офис американской компании Boeing в Киеве

Офис Boeing получил значительные повреждения.

Фото: ГСЧС

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В ночь на 10 июня Россия осуществила массированную атаку на Киев, в результате которой серьезно пострадало здание, где расположен офис американской аэрокосмической компании Boeing. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, удар, вероятно, был целенаправленным и нанес значительные повреждения офису Boeing. Два сотрудника компании, три украинских чиновника и глава Американской торговой палаты в Украине подтвердили, что здание было среди целей атаки. Изображения, опубликованные ГСЧС, зафиксировали масштаб разрушений и работу спасателей, которые тушили пожар внутри.

Boeing является одной из ведущих американских компаний, работающих в Украине, сосредотачиваясь на инженерно-технической поддержке и сотрудничестве с украинским авиастроителем «Антонов». В начале 2025 года представители Boeing провели переговоры с «Антоновым» и Министерством обороны Украины о новых совместных проектах.

Несмотря на войну, компания продолжает деятельность в Украине, где работает более 1000 сотрудников. Заместитель генерального директора Boeing в Украине Андрей Корягин заверил, что атака не привела к сбоям в работе. Кроме того, 2 июня Boeing опубликовал вакансию для менеджера по проектированию интерьера и сертификации самолетов в Киеве, что свидетельствует об активном наборе персонала.

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