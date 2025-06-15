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Украина требует более жестких санкций против РФ после обстрела Кременчуга

17:03, 15 июня 2025
МИД призывает к усилению санкций против РФ и поддержке обороноспособности Украины.
Украина требует более жестких санкций против РФ после обстрела Кременчуга
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Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить санкции против России и оказать дополнительную поддержку для укрепления обороноспособности Украины в ответ на очередной обстрел Кременчуга Полтавской области, произошедший в ночь на 15 июня. Об этом говорится в официальном заявлении МИД, опубликованном в социальной сети X.

«Россию не остановить только словами. Она понимает только язык силы. Сегодня мир должен ввести самые сильные санкции, чтобы заставить Россию к миру, а также укрепить обороноспособность Украины для защиты нашего народа», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД, российские войска атаковали Кременчуг ракетами и беспилотниками, целясь в объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. В результате ударов возникли пожары, повреждены жилые дома и транспортные средства. К счастью, обошлось без жертв.

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