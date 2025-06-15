Німеччина, Франція, Британія ініціюють термінові переговори з Іраном щодо ядерної угоди

Європа кличе Іран за стіл переговорів для миру на Близькому Сході.

Фото: Reuters

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Німеччина, Франція та Велика Британія висловили готовність до негайних переговорів із Іраном щодо його ядерної програми, сподіваючись на деескалацію напруженості на Близькому Сході. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до регіону, повідомляє Reuters.

Вадефуль наголосив, що досягнення ядерної угоди є критично важливим для забезпечення миру та запобігання загрозам із боку Ірану для регіону, Ізраїлю та Європи. «Німеччина разом з Францією та Великою Британією готова. Ми пропонуємо Ірану негайні переговори щодо ядерної програми, я сподіваюся, що пропозицію буде прийнято», — зазначив він.

Міністр підкреслив, що попередні можливості для конструктивного діалогу Тегеран не використав, але висловив надію на зміну позиції Ірану. За його словами, лише спільний тиск на Іран та Ізраїль із усіх сторін може зупинити ескалацію конфлікту. «Існує спільне очікування, що протягом наступного тижня обидві сторони мають докласти серйозних зусиль, щоб перервати спіраль насильства», — додав Вадефуль.

Відповідаючи на запитання про можливе повалення іранського режиму, глава МЗС Німеччини уточнив, що Ізраїль не мав наміру змінювати владу в Тегерані. Переговори, на думку Вадефуля, є ключовим інструментом для стабілізації ситуації в регіоні.

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