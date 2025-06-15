Нетверезий баварець з балкону влаштував стрілянину по сусідах через гучну вечірку

У Баварії 65-річний стрілець атакував сусідів за гучний шум.

Фото: Frankenpost

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У місті Гоф, що в німецькій землі Баварія, 65-річний чоловік відкрив стрілянину по сусідах через гучну вечірку в дворі їхнього будинку. Про це повідомило місцеве видання Frankenpost.

За даними поліції, чоловік спочатку скаржився на шум від вечірки, а згодом із балкона своєї квартири почав стріляти з пневматичної гвинтівки по гостях. Після численних дзвінків від учасників заходу правоохоронці оперативно прибули на місце, оточили багатоквартирний будинок і затримали стрільця.

Під час обшуку в його помешканні вилучили значний арсенал: вогнепальну зброю, боєприпаси, арбалети та ножі. Аналіз крові затриманого показав вміст алкоголю на рівні 1,3 проміле.

Унаслідок стрілянини постраждав 17-річний підліток, який отримав поранення плеча. Поліція продовжує розслідування інциденту.

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