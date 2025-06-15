Практика судов
  1. В Украине

Во Львове взрыв кабеля оставил часть города без электричества

16:45, 15 июня 2025
Из-за взрыва кабеля Левандовка без электричества.
Во Львове взрыв кабеля оставил часть города без электричества
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове на улице Субботовской произошел взрыв электрического кабеля, в результате чего часть района Левандовка временно осталась без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

По информации Железнодорожной районной администрации, инцидент не привел к травмам среди жителей. Специалисты ЧАО «Львовоблэнерго» уже работают на месте аварии, чтобы устранить повреждения. В компании заверили, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Местные власти просят жителей района с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила безопасности вблизи места аварии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов электроэнергия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Партнеры предлагают ужесточить требования к проверке деклараций добропорядочности судей, что повлияет на судейскую карьеру

Комитет получил «поправки» к законопроекту от директората Еврокомиссии, где предлагается, чтобы мог проверяться любой период деятельности судьи, а его отсутствие не препятствовало ВККС принимать решение.

Зеленский подписал изменения, позволяющие военнослужащим 18-25 лет получать высшее образование без отрыва от службы

Однако обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей по занимаемой должности.

Верховный Суд подтвердил взыскание морального вреда в пользу шахтера, получившего хроническое профессиональное заболевание

Возложение обязанности возместить причиненный моральный вред может иметь место только при условии, когда вред был вызван противоправным поведением ответственного за него лица.

О годности к службе будут приходить пуш-уведомления в Резерв+ после того, как парламент примет закон об автоматической передаче данных

Верховная Рада примет закон, который позволит автоматическую передачу данных от учреждений здравоохранения в Реестр военнообязанных для целей определения пригодности к военной службе.

Если супруги уже судятся о расторжении брака в иностранном суде, то украинский суд должен оставить иск без рассмотрения – Верховный Суд

Иск о расторжении брака находится на рассмотрении во Франции, поэтому украинский суд оставил исковое заявление без рассмотрения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси