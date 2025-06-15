Во Львове взрыв кабеля оставил часть города без электричества

Из-за взрыва кабеля Левандовка без электричества.

Фото иллюстративное

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Во Львове на улице Субботовской произошел взрыв электрического кабеля, в результате чего часть района Левандовка временно осталась без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

По информации Железнодорожной районной администрации, инцидент не привел к травмам среди жителей. Специалисты ЧАО «Львовоблэнерго» уже работают на месте аварии, чтобы устранить повреждения. В компании заверили, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Местные власти просят жителей района с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила безопасности вблизи места аварии.

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