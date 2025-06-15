У Києві на Дарниці поселився бобер – відео

Незвичайний гість оселився на озері Лебедине в Києві.

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У Дарницькому районі Києва на озері Лебедине, розташованому між проспектом Бажана та вулицею Кошиця, місцеві жителі зафіксували незвичайного гостя — бобра. Про це повідомила Дарницька районна державна адміністрація.

Мешканець району зняв тварину на відео, на якому видно, як бобер спокійно поводиться в міському середовищі, не звертаючи уваги навіть на собаку, що наблизився до нього. Екологи зазначають, що поява бобра в межах міста є ознакою покращення екологічної ситуації та успішної адаптації дикої природи до умов мегаполісу.

Місцева влада закликає жителів не турбувати тварину та дбати про збереження природного середовища озера Лебедине.

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