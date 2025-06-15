В Киеве на Дарнице поселился бобер – видео

Необычный гость поселился на озере Лебединое в Киеве.

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В Дарницком районе Киева на озере Лебединое, расположенном между проспектом Бажана и улицей Кошица, местные жители зафиксировали необычного гостя - бобра. Об этом сообщила Дарницкая районная государственная администрация.

Житель района снял животное на видео, на котором видно, как бобер спокойно ведет себя в городской среде, не обращая внимания даже на приблизившуюся к нему собаку. Экологи отмечают, что появление бобра в черте города является признаком улучшения экологической ситуации и успешной адаптации дикой природы к условиям мегаполиса.

Местные власти призывают жителей не беспокоить животное и заботиться о сохранении природной среды озера Лебединое.

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