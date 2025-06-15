Практика судів
  1. В Україні

Зуби дракона і мінні поля – оприлюднено фото, як Україна зміцнила кордон на сході

18:51, 15 червня 2025
DeepState показав фортифікаційні споруди на кордоні Дніпропетровщини та Донеччини.
Зуби дракона і мінні поля – оприлюднено фото, як Україна зміцнила кордон на сході
Фото: DeepStateUA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Аналітичний проект DeepState опублікував у Telegram відео та фото інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС), зведених на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Представники проекту особисто відвідали місцевість, щоб оцінити масштаби та якість оборонних укріплень.

«У мережі стали все більше обговорювати проблеми побудови оборони і цілком справедливо часто лунали питання і заклики щодо підготовки ІФС на Дніпропетровщині з підходом до неї противника <…> В розмовах з бійцями ми бачили і знали, що ІФС на адмінмежі готується, доволі якісно, але не знали масштабів. Ми обрали найбільш надійний спосіб — поїхати і переконатися в наявності особисто», — повідомила пресслужба DeepState.

Фортифікації спроєктовані як ешелонована оборона, спрямована на затримку та виснаження ворога з максимальними втратами. Вони включають протитанкові рови, бетонні тетраедри («зуби дракона»), колючий дріт «єгоза», мінні загородження та малі загороджувальні пости. Облаштовуються також наземні та підземні позиції, враховуючи загрозу від FPV-дронів.

За даними DeepState, будівництво поділено на три лінії: першу зводять бойові бригади на лінії зіткнення, другу — військові інженери за підтримки обласної влади та держави, третю — спеціалізовані військові підрозділи. До проєктування залучають західних партнерів.

Усі оприлюднені матеріали пройшли попереднє погодження. DeepState наголосив, що фортифікації відповідають сучасним вимогам і демонструють серйозний підхід до оборони регіону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дніпро Донецьк війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про обмеження судового збору сумою у 30280 грн при зверненні громадян до Верховного Суду рекомендували до прийняття в цілому

При зверненні до Верховного Суду у соціальних, трудових, житлових, сімейних справах, відшкодування шкоди здоров’ю судовий збір повинен буде становити не більше 15 140 грн.

Поріг для відповідальності за недостовірне декларування піднімуть, за незаконне збагачення — зменшать: комітет рекомендував прийняти закон

Зміни до КУпАП, КК та КПК рекомендовані до прийняття в цілому з урахуванням пропозицій НАЗК, НАБУ і САП.

Партнери пропонують посилити вимоги до перевірки декларацій доброчесності суддів, що впливатиме на суддівську кар’єру

Комітет отримав «правки» до законопроекту від директорату Єврокомісії, де пропонується, аби перевірятися міг будь-який період діяльності судді, а його відсутність не перешкоджала ВККС приймати рішення

Зеленський підписав зміни, які дозволяють військовослужбовцям 18-25 років отримувати вищу освіту без відриву від служби

Однак навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов'язків за займаною посадою.

Верховний Суд підтвердив стягнення моральної шкоди на користь шахтаря, який отримав хронічне професійне захворювання

Покладення обов`язку відшкодувати завдану моральну шкоду може мати місце лише за умови, коли шкода була викликана протиправною поведінкою відповідальної за неї особи.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси