ВККС рекомендувала призначити Катерину Барабаш на посаду судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області

21:42, 15 січня 2026
Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді.
Фото: rsu.gov.ua
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 14 січня у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування Барабаш Катерини Анатоліївни для призначення на посаду судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області. Про це повідомила ВККС.

Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, встановленому законом.

Суддя пройшла кваліфікаційне оцінювання та визнана Комісією такою, що відповідає займаній посаді. Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення Барабаш Катерини Анатоліївни на посаду судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

