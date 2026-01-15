ВККС рекомендовала назначить Екатерину Барабаш на должность судьи Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области

Судья прошла квалификационное оценивание и признана Комиссией соответствующей занимаемой должности.

Фото: rsu.gov.ua

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины 14 января в пленарном составе был рассмотрен вопрос о рекомендации Барабаш Екатерины Анатольевны для назначения на должность судьи Каменец-Подольского городского районного суда Хмельницкой области. Об этом сообщила ВККС.

Соответствие занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия)», подлежит оценке в порядке, установленном законом.

Судья прошла квалификационное оценивание и признана Комиссией соответствующей занимаемой должности. Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении Барабаш Екатерины Анатольевны на должность судьи Каменец-Подольского городского районного суда Хмельницкой области.

