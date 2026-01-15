Україна ратифікувала договір про спільні закупівлі медичних препаратів із країнами ЄС

Україна отримує можливість формувати стратегічні запаси ліків у партнерстві з країнами ЄС.

Верховна Рада 15 січня прийняла за основу і в цілому проєкт Закону про ратифікацію Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту, реєстр. № 0354.

Прийнятий закон дозволяє Україні здійснювати спільні закупівлі з державами – членами Європейського Союзу та іншими учасниками Договору з метою завчасного придбання критично важливих ліків, інноваційних препаратів, вакцин, противірусних препаратів тощо як контрзаходів щодо загрози пандемій, дефіциту відповідних лікарських засобів та інших серйозних транскордонних загроз для здоров’я громадян, зокрема шляхом укладення рамкових контрактів з підрядниками.

Договір укладено з Європейською Комісією та державами – членами ЄС, зокрема Королівством Бельгія, Республікою Болгарія, Чеською Республікою, Королівством Данія, Федеративною Республікою Німеччина, Естонською Республікою. Також Договір є відкритим для участі будь-якої держави – члена Союзу, а також, за умови укладення міжнародних угод з цією метою, країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Основні положення Закону України:

Верховна Рада України надає згоду на ратифікацію Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту. Закон забезпечує виконання внутрішньодержавних процедур для набрання договором чинності для України. Передбачена можливість укладання рамкових контрактів з підрядниками для завчасного придбання критично важливих медичних препаратів. Закон зміцнює інституційну спроможність України у сфері охорони здоров’я та підвищує готовність до реагування на пандемії, дефіцит ліків та інші серйозні транскордонні загрози.

Як зазначалося у пояснювальній записці до законопроєкту, він підготовлений відповідно до норм статті 9 Закону України «Про міжнародні договори України» та спрямований на інтеграцію України до спільного медичного простору ЄС, зміцнення інституційної спроможності у сфері охорони здоров’я та подолання транскордонних загроз для здоров’я громадян.

