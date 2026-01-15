  1. Публикации
Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

17:28, 15 января 2026
Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.
Верховная Рада 15 января приняла за основу и в целом проект Закона о ратификации Договора о совместных закупках мер медицинской защиты, реестр. №0354.

 Принятый закон позволяет Украине осуществлять совместные закупки с государствами — членами Европейского Союза и другими участниками Договора с целью заблаговременного приобретения критически важных лекарств, инновационных препаратов, вакцин, противовирусных средств и т.д., как мер противодействия угрозам пандемий, дефицита соответствующих лекарственных средств и других серьёзных трансграничных угроз для здоровья граждан, в том числе посредством заключения рамочных контрактов с подрядчиками.

Договор заключен с Европейской Комиссией и государствами — членами ЕС, в частности Королевством Бельгия, Республикой Болгария, Чешской Республикой, Королевством Дания, Федеративной Республикой Германия, Эстонской Республикой. Также Договор открыт для участия любого государства — члена Союза, а также, при условии заключения соответствующих международных соглашений, страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Основные положения Закона Украины:

  1. Верховная Рада Украины даёт согласие на ратификацию Договора о совместных закупках мер медицинской защиты.
  2. Закон обеспечивает выполнение внутригосударственных процедур для вступления договора в силу для Украины.
  3. Предусмотрена возможность заключения рамочных контрактов с подрядчиками для заблаговременного приобретения критически важных медицинских препаратов.
  4. Закон укрепляет институциональную способность Украины в сфере здравоохранения и повышает готовность к реагированию на пандемии, дефицит лекарств и другие серьезные трансграничные угрозы.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, он был подготовлен в соответствии с нормами статьи 9 Закона Украины «О международных договорах Украины» и направлен на интеграцию Украины в общее медицинское пространство ЕС, укрепление институциональной способности в сфере здравоохранения и преодоление трансграничных угроз здоровью граждан.

