  1. В Україні

У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який закривав жінку з дитиною від свекра

23:51, 15 січня 2026
У Луцьку під час сімейного конфлікту чоловік відкрив стрілянину по поліцейському.
У Луцьк затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту відкрив вогонь по поліцейському. Інцидент стався 14 січня.

Як повідомили правоохоронці, до поліції звернулася жінка, яка заявила, що її свекор поводиться агресивно та погрожує виселити її з квартири. У помешканні вона перебувала разом із малолітнім сином і побоювалася за їхню безпеку.

На виклик прибув екіпаж у складі поліцейських. Під час профілактичної бесіди з чоловіком 1956 року народження ситуацію вдалося стабілізувати. Однак згодом чоловік пішов до іншої кімнати, повернувся з рушницею та націлився у бік невістки й онука.

Поліцейські зреагували миттєво – один із них прикрив собою жінку з дитиною. У цей момент чоловік здійснив постріл. Дріб влучив у бронежилет поліцейського, що дозволило уникнути тяжких наслідків.

Нападника одразу затримали та викликали слідчо-оперативну групу.

Поліцейський зазнав легкого тілесного ушкодження. Життю й здоров’ю інших учасників події нічого не загрожує.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, рушницю вилучили. Слідчі внесли відомості до ЄРДР за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

поліція Луцьк

