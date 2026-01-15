В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрывал женщину с ребенком от свекра

В Луцке во время семейного конфликта мужчина открыл стрельбу по полицейскому.

В Луцке задержали мужчину, который во время семейного конфликта открыл огонь по полицейскому. Инцидент произошел 14 января.

Как сообщили правоохранители, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что ее свекор ведет себя агрессивно и угрожает выселить ее из квартиры. В помещении она находилась вместе с малолетним сыном и опасалась за их безопасность.

На вызов прибыл экипаж в составе полицейских. Во время профилактической беседы с мужчиной 1956 года рождения ситуацию удалось стабилизировать. Однако впоследствии мужчина ушел в другую комнату, вернулся с ружьем и направил его в сторону невестки и внука.

Полицейские отреагировали мгновенно — один из них прикрыл собой женщину с ребенком. В этот момент мужчина произвел выстрел. Дробь попала в бронежилет полицейского, что позволило избежать тяжелых последствий.

Нападавшего сразу задержали и вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейский получил легкое телесное повреждение. Жизни и здоровью других участников события ничего не угрожает.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ружье изъяли. Следователи внесли сведения в ЕРДР по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

