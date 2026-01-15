  1. В Украине

В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрывал женщину с ребенком от свекра

23:51, 15 января 2026
В Луцке во время семейного конфликта мужчина открыл стрельбу по полицейскому.
В Луцке задержали мужчину, который во время семейного конфликта открыл огонь по полицейскому. Инцидент произошел 14 января.

Как сообщили правоохранители, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что ее свекор ведет себя агрессивно и угрожает выселить ее из квартиры. В помещении она находилась вместе с малолетним сыном и опасалась за их безопасность.

На вызов прибыл экипаж в составе полицейских. Во время профилактической беседы с мужчиной 1956 года рождения ситуацию удалось стабилизировать. Однако впоследствии мужчина ушел в другую комнату, вернулся с ружьем и направил его в сторону невестки и внука.

Полицейские отреагировали мгновенно — один из них прикрыл собой женщину с ребенком. В этот момент мужчина произвел выстрел. Дробь попала в бронежилет полицейского, что позволило избежать тяжелых последствий.

Нападавшего сразу задержали и вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейский получил легкое телесное повреждение. Жизни и здоровью других участников события ничего не угрожает.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ружье изъяли. Следователи внесли сведения в ЕРДР по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

полиция Луцк

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Украина ратифицировала договор о совместных закупках медицинских препаратов с странами ЕС

Украина получает возможность формировать стратегические запасы лекарств в партнерстве с странами ЕС.

Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

