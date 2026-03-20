Задолженность поставщика универсальных услуг перед Энергоатомом является отлагательным условием для оплаты электроэнергии — ОП КХС ВС

Задолженность поставщика универсальных услуг перед ГП «НАЭК Энергоатом» за электрическую энергию, купленную не только по результатам электронных аукционов, но и по другим процедурам, является отлагательным обстоятельством для расчетов гарантированного покупателя с поставщиком универсальных услуг за услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

К такому выводу пришла коллегия судей объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Исковые требования касались взыскания 3 % годовых и инфляционных начислений за задержку расчетов с поставщиком универсальных услуг за выполнение им специальных обязанностей (предоставление услуг по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей).

Суд первой инстанции иск удовлетворил, признав правомерным начисление 3 % годовых и инфляционных потерь из-за нарушения ответчиком сроков оплаты услуг, а апелляционный суд при новом рассмотрении дела поддержал это решение. Мотивируя свою позицию, апелляционный суд отметил, что в спорный период купля-продажа электрической энергии между истцом и ГП «НАЭК “Энергоатом”» осуществлялась путем заключения дополнительных соглашений к основному договору без проведения электронных аукционов, и поэтому он признал ссылку на отлагательное обстоятельство необоснованной, поскольку у истца отсутствует задолженность именно по результатам аукционных закупок, а выполнение специальных обязанностей обеспечивалось по упрощенной процедуре.

ОП КХС ВС, отменяя решения судов предыдущих инстанций и направляя дело на новое рассмотрение в местный хозяйственный суд, пришла к следующему выводу.

Обязанность гарантированного покупателя своевременно и в полном объеме оплатить поставщику универсальных услуг стоимость услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей напрямую зависит от отсутствия у него задолженности перед ГП «НАЭК “Энергоатом”» за поставленную электрическую энергию. Это условие применяется независимо от того, покупал ли поставщик энергию по результатам электронных аукционов или по другой процедуре (без проведения аукционов).

Наличие у поставщика универсальных услуг задолженности перед ГП «НАЭК “Энергоатом”» является отлагательным обстоятельством в правоотношениях с гарантированным покупателем относительно оплаты услуг по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей.

Отлагательное обстоятельство обусловливает возникновение у ответчика обязанности по оплате предоставленных истцом услуг и непосредственно влияет на правомерность начисления истцом 3 % годовых и инфляционных потерь.

С постановлением ОП КХС ВС от 6 февраля 2026 года по делу № 910/881/24 можно ознакомиться по ссылке.

