  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Заборгованість постачальника універсальних послуг перед Енергоатомом є відкладальною умовою для оплати електроенергії – ОП КГС ВС

16:39, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Відкладальна обставина обумовлює виникнення у відповідача обов’язку з оплати наданих позивачем послуг та безпосередньо впливає на правомірність нарахування позивачем 3 % річних та інфляційних втрат.
Заборгованість постачальника універсальних послуг перед Енергоатомом є відкладальною умовою для оплати електроенергії – ОП КГС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заборгованість постачальника універсальних послуг перед ДП «НАЕК Енергоатом» за електричну енергію, куплену не лише за результатами електронних аукціонів, а й за іншими процедурами, є відкладальною обставиною для розрахунків гарантованого покупця з постачальником універсальних послуг за послуги із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Такий висновок зробила колегія суддів об’єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Позовні вимоги стосувалися стягнення 3 % річних та інфляційних нарахувань за затримку розрахунків із постачальником універсальних послуг за виконання ним спеціальних обов’язків (надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів).

Суд першої інстанції позов задовольнив, визнавши правомірним нарахування 3 % річних та інфляційних втрат через порушення відповідачем строків оплати послуг, а апеляційний суд при новому розгляді справи підтримав це рішення. Мотивуючи свою позицію, апеляційний суд зазначив, що у спірний період купівля-продаж електричної енергії між позивачем та ДП «НАЕК “Енергоатом”» здійснювалася через укладення додаткових угод до основного договору без проведення електронних аукціонів, і тому він визнав посилання на відкладальну обставину безпідставним, оскільки в позивача відсутня заборгованість саме за результатами аукціонних закупівель, а виконання спеціальних обов’язків забезпечувалося за спрощеною процедурою.

ОП КГС ВС, скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій та направляючи справу на новий розгляд до місцевого господарського суду, дійшла висновку про таке.

Обов’язок гарантованого покупця вчасно та в повному обсязі оплатити постачальнику універсальних послуг вартість послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів прямо залежить від відсутності в нього заборгованості перед ДП «НАЕК “Енергоатом”» за поставлену електричну енергію. Ця умова застосовується незалежно від того, купував постачальник енергію за результатами електронних аукціонів чи за іншою процедурою (без проведення аукціонів).

Наявність у постачальника універсальних послуг заборгованості перед ДП «НАЕК “Енергоатом”» є відкладальною обставиною у правовідносинах із гарантованим покупцем щодо оплати послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Відкладальна обставина обумовлює виникнення у відповідача обов’язку з оплати наданих позивачем послуг та безпосередньо впливає на правомірність нарахування позивачем 3 % річних та інфляційних втрат.

З постановою ОП КГС ВС від 6 лютого 2026 року у справі № 910/881/24 можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд рішення суду судова практика КГС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На адвокатів чекають зміни — у Мін’юсті запустили роботу над новими законами

У Мін’юсті відбулося перше засідання Робочої групи з реформування адвокатури, яка готуватиме зміни до законодавства про адвокатуру.

Процесуальні прогалини у новій процедурі стягнень для КСУ ризикують перетворити реформу на інструмент тиску

У межах виконання Дорожньої карти з питань верховенства права Україна реформує систему дисциплінарної відповідальності суддів КСУ: ключові положення законопроєкту та зауваження парламентської дослідницької групи.

ФОПів автоматично реєструватимуть платниками ПДВ, а онлайн-дохід обмежать 2 тисячами євро — Мінфін

Мінфін оприлюднив нові податкові ініціативи: Судово-юридична газета розібралася, що пропонують запровадити для бізнесу та громадян.

МКАС без статусу юрособи: Комітет переглянув правки до закону про міжнародний арбітраж

Попри відмову від надання МКАС статусу юридичної особи, законопроєкт розширює можливості для ринків капіталу та захисту інвестицій

Мінсоцполітики пропонує позбавляти батьківських прав тимчасово

Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, що запроваджує у Сімейний кодекс та ЦПК тимчасове позбавлення батьківських прав.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]