Заборгованість постачальника універсальних послуг перед Енергоатомом є відкладальною умовою для оплати електроенергії – ОП КГС ВС

Відкладальна обставина обумовлює виникнення у відповідача обов’язку з оплати наданих позивачем послуг та безпосередньо впливає на правомірність нарахування позивачем 3 % річних та інфляційних втрат.

Заборгованість постачальника універсальних послуг перед ДП «НАЕК Енергоатом» за електричну енергію, куплену не лише за результатами електронних аукціонів, а й за іншими процедурами, є відкладальною обставиною для розрахунків гарантованого покупця з постачальником універсальних послуг за послуги із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів.

Такий висновок зробила колегія суддів об’єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Позовні вимоги стосувалися стягнення 3 % річних та інфляційних нарахувань за затримку розрахунків із постачальником універсальних послуг за виконання ним спеціальних обов’язків (надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів).

Суд першої інстанції позов задовольнив, визнавши правомірним нарахування 3 % річних та інфляційних втрат через порушення відповідачем строків оплати послуг, а апеляційний суд при новому розгляді справи підтримав це рішення. Мотивуючи свою позицію, апеляційний суд зазначив, що у спірний період купівля-продаж електричної енергії між позивачем та ДП «НАЕК “Енергоатом”» здійснювалася через укладення додаткових угод до основного договору без проведення електронних аукціонів, і тому він визнав посилання на відкладальну обставину безпідставним, оскільки в позивача відсутня заборгованість саме за результатами аукціонних закупівель, а виконання спеціальних обов’язків забезпечувалося за спрощеною процедурою.

ОП КГС ВС, скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій та направляючи справу на новий розгляд до місцевого господарського суду, дійшла висновку про таке.

Обов’язок гарантованого покупця вчасно та в повному обсязі оплатити постачальнику універсальних послуг вартість послуг із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів прямо залежить від відсутності в нього заборгованості перед ДП «НАЕК “Енергоатом”» за поставлену електричну енергію. Ця умова застосовується незалежно від того, купував постачальник енергію за результатами електронних аукціонів чи за іншою процедурою (без проведення аукціонів).

Наявність у постачальника універсальних послуг заборгованості перед ДП «НАЕК “Енергоатом”» є відкладальною обставиною у правовідносинах із гарантованим покупцем щодо оплати послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Відкладальна обставина обумовлює виникнення у відповідача обов’язку з оплати наданих позивачем послуг та безпосередньо впливає на правомірність нарахування позивачем 3 % річних та інфляційних втрат.

З постановою ОП КГС ВС від 6 лютого 2026 року у справі № 910/881/24 можна ознайомитись за посиланням.

