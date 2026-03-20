«Любовь» для выезда за границу: в Киеве мужчина женился на 80-летней теще
В пункте пропуска «Могилев-Подольский» пограничники обнаружили 44-летнего киевлянина с его 80-летней женой с инвалидностью, которые пытались выехать за границу.
Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, несмотря на разницу в возрасте, супруги уверяли: годы — не помеха для искренних чувств.
«Во время общения с пограничниками эта история «рассыпалась». «Влюбленные» путались в ответах и не могли согласованно объяснить детали своей совместной жизни. Выяснилось, что женщина является матерью гражданской жены мужчины, которая в настоящее время находится за границей. Таким образом, «любовь без возрастных ограничений» оказалась легендой для попытки незаконного выезда», — заявили в ГПСУ.
Супругам отказано в пропуске через государственную границу. В Нацполицию направлено сообщение о выявлении признаков уголовного правонарушения.
